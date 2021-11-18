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Экспонаты музея, вывезенные в Россию в 2003 году, были возвращены в Грузию усилиями министерства культуры
18.11.2021 12:20
Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани выступила на брифинге в министерстве с заявлением о возвращении в Грузию произведений, выставленных в России в 2003 году.
Картины, временно выставленные из Грузии в Российскую Федерацию в 2003 году, долгие годы хранились в хранилищах Российской академии наук и искусств.
По инициативе Теи Цулукиани все шесть экспонатов сегодня были возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили. По информации Минкультуры, переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи Грузии Кахи Сихарулидзе и руководитель отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Георгий Каджая.
Сегодня шесть экспонатов будут возвращены в Художественный музей Шалвы Амиранашвили на основании подписанного акта приема-передачи. Это: Борис Фогель — «Телави» (1936); Евгений Лансере — «Хевсурети» (1926); Борис Фогель — «Духовная семинария» (1934); Григорий Гагарин — «Грузинки» (1854 г.); Лев Лагорио — «Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной» (1850 г.), Карл Жуковский — «Портрет Ивана Андроникашвили» (1850 г.).
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