

Грузия заняла первое место в компоненте Индекса свободы от риска коррупции

18.11.2021 12:21





Грузия занимает первое место в компоненте исследования, который оценивает низкий риск коррупции в правительстве, что очень важно для будущего позиционирования нашей страны, — так глава администрации правительства Грузии Илия Дарчиашвили откликнулся на Индекс свободы от риска коррупции Trace International, согласно которому Грузия вошла в топ-20 стран в Европе и в топ-30 стран мира.



По словам главы администрации правительства, исследование сосредоточено на ряде важных областей, среди которых особое место занимают антикоррупционное законодательство и прозрачность правительства.



«Рейтинг оценивает страны по уровню коррупции, в частности, возможности коррупции, антикоррупционному законодательству, прозрачности правительства и уровню развития гражданского общества. Грузия получила лучший рейтинг в таком важном подкомпоненте, как «низкий уровень коррупционного риска в отношениях с правительством», где Грузия занимает первое место в мире», — говорится в информации пресс-службы правительства.



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