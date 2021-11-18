

Цулукиани: Саакашвили переведут в гражданскую клинику, как только появится в этом необходимость

18.11.2021 12:23





Министр культуры и заместитель премьер-министра Теа Цулукиани заявила, что полностью разделяет призыв Страсбургского суда к Михеилу Саакашвили прекратить голодовку.



По словам Цулукиани, она не приветствует голодовку как форму протеста, так как это наносит вред здоровью человека.



По словам министра, на данном этапе нет необходимости в переводе Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, но, если это станет обязательным, пенитенциарная служба примет соответствующие меры.



«Страсбургский суд призвал Михеила Саакашвили прекратить голодовку, и вы можете либо разделять этот призыв, либо не соглашаться с ним.Голод вредит здоровью, поэтому я не приветствую такой протест. Пока нет причин для беспокойства, как только появится необходимость пенитенциарное учреждение сделает это», - сказала Теа Цулукиани.



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