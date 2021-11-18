

Глава пренатального центра клиники Гудушаури призывает будущих мам и рожениц незамедлительно привиться

18.11.2021 12:51





В этом году у нас до 18 беременных, умерших от коронавируса, это довольно большая цифра - я призываю будущих мам и рожениц незамедлительно привиться, - об этом заявил руководитель пренатального центра клиники Гудушаури Паата Жоржолиани.



Как он отметил в медиацентре «Мтавар», во второй половине беременности темп и тяжесть осложнений выше, чем в первой половине.



«Показатель летальности довольно высок. В этом году у нас 17-18 беременных, умерших от коронавируса, что довольно много. Такие данные были у нас в 2009, 2010 годах во время «свиного гриппа». Летальность и тогда была очень высока, у нас было до 34 умерших. Затем вакцинация и управление медикаментами уменьшили это количество. Инфицирование среди беременных возросло. Темп и тяжесть осложнений во второй половине беременности намного больше, чем в первой половине. Исходя из этого, нам нужно еще больше внимания. Я обращаюсь к будущим матерям и роженицам, незамедлительно привиться, чтобы защитить не только себя, но и будущее поколение», - отмечает Паата Жоржолиани.



По его информации, в случае инфицирования беременной необходим постоянный мониторинг роста плода. По словам Жоржолиани, согласно исследованиям, при заражении наблюдается задержка роста плода.



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