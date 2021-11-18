

Умер оппозиционный депутат сакребуло Батуми – в ЕНД связали его смерть с давлением после выборов

18.11.2021 13:30





Депутат новоизбранного сакребуло (совещательного органа) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нугзар Путкарадзе умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Причиной скоропостижной смерти политика называется диабетический кризис.



В «Национальном движении» потрясены известием о кончине Путкарадзе. В партии не исключают, что состояние здоровья мужчины ухудшилось из-за угроз и давления, оказываемых на него после выборов.



«Несколько дней назад в офисе «Национального движения» новоизбранные члены сакребуло сделали заявление о том, что на некоторых членов оказывается давление со стороны властей… В последние дни Нугзар во время всех коммуникаций отмечал, что это давление принимало еще более серьезные масштабы», — заявил член аджарского отделения ЕНД Каха Микеладзе.



Он добавил, что на данном этапе «воздержится от конкретных оценок», допустив при этом, что речь дело может содержать признаки уголовного преступления.



По итогам муниципальных выборов, «Грузинская мечта» получила 16 из 35 мест в сакребуло Батуми. Обеспечить себе большинство в совещательном органе столицы Аджарии партии власти может только при условии поддержки членов оппозиции.



До кончины Микеладзе в батумском сакребуло у «Национального движения» было 15 мест, одно – у партии «Лело», два – у партии «За Грузию».



Еще один депутат горсовета – беспартийный. Речь идет об Ираклии Тавдгиридзе, который покинул основанную экс-премьером Георгием Гахария партию «За Грузию» вскоре после первого тура муниципальных выборов. Свое решение он объяснил неприемлемостью сотрудничества с оппозицией.





Новый состав сакребуло Батуми соберется впервые после того, как заседание назначит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.



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