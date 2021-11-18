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Пленарное заседание парламента не удалось открыть


18.11.2021   13:53


ленарное заседание парламента Грузии не удалось открыть и оно отложено на неопределенное время.

По информации депутатов, в системе возникла техническая проблема, из-за которой они не смогли пройти регистрацию. По их же информации, в случае устранения технической неисправности пленарное заседание возобновится во второй половине дня, в 16:00.

Главный вопрос сегодняшнего пленарного заседания - слушания госминистра Теи Ахвледиани, прибывшей в парламент в формате «часа министра».

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