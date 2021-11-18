

Пленарное заседание парламента не удалось открыть

18.11.2021 13:53





ленарное заседание парламента Грузии не удалось открыть и оно отложено на неопределенное время.



По информации депутатов, в системе возникла техническая проблема, из-за которой они не смогли пройти регистрацию. По их же информации, в случае устранения технической неисправности пленарное заседание возобновится во второй половине дня, в 16:00.



Главный вопрос сегодняшнего пленарного заседания - слушания госминистра Теи Ахвледиани, прибывшей в парламент в формате «часа министра».



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