

Мемориал – как Кремль старается стереть память

18.11.2021 13:55



Сергей Михеев



Правящий российский режим продолжает наступление на гражданское общество, целью которого является полное подавление гражданской активности и уничтожение в народе духа сопротивления. «Экстремистами» и «иноагентами» объявляются оппозиция, журналисты, независимые организации, правозащитники, все, кто могут донести до народа правдивое слово, все, кто могут бороться за правду и справедливость. Сегодня дошла очередь и до «Мемориала». Через суд режим намеревается ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал" и правозащитный центр "Мемориал". В исках прокуратуры сказано, что эти организации подлежат ликвидации в связи с тем, что они " постоянно и грубо нарушают" законодательство об иностранных агентах.



Московская прокуратура подала иск против правозащитного центра "Мемориал" в котором говорится, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за то, что публиковала материалы в соцсетях без маркировки о статусе "иностранного агента". Прокуратура утверждает, что правозащитный центр грубо и неоднократно нарушал Конституцию России и ее федеральные законы. Прокуратура просит суд ликвидировать правозащитный "Мемориал" и все его структурные подразделения.



Генпрокуратура в свою очередь обратилась в Верховный суд с аналогичным требованием по поводу уже "Международного Мемориала". Вдобавок в этом иске говорится, что "Международный Мемориал" отсутствием маркировки своих публикаций нарушал Европейскую конвенцию по правам человека и конвенции ООН, в частности, статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Упоминание Генпрокуратурой о правах человека выглядит насмешкой и плевком в гражданское общество, иначе это назвать нельзя.



"Мемориал" был создан в 1987 году, целью которого было увековечивание памяти жертв политических репрессий советской эпохи. Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров, при большом участии которого и была создана эта организация. "Мемориал" издает книги об истории репрессий. С начала своего существования движение создавало архив с биографиями репрессированных в СССР и сотрудников КГБ и НКВД, которые заводили дела и выносили приговоры репрессированным. "Мемориал" так же организует акцию "Возвращение имен" - на акции зачитываются имена репрессированных в СССР.



Вместе с этим "Мемориал" занимается и правозащитной деятельностью. Именно благодаря "Мемориалу" стало известно, как нарушались права человека в советские времена, и как нарушаются сегодня, в современной России. В 1991 году был создан правозащитный центр "Мемориал", который стал одним из ключевых членов "Международного мемориала". Правозащитный центр занимается установлением и поддержкой политических заключенных в России. На сегодняшний день, по данным центра, в России насчитывается 420 политических заключенных, что в пять раз больше, чем было зафиксировано организацией пять лет назад. Это является прямым доказательством репрессивного характера правящего режима. Кроме того, центр занимается поддержкой беженцев и мигрантов.



Правозащитный центр "Мемориал" также сопровождает в ЕСПЧ дела о нарушениях прав человека в России, и на данный момент в ЕСПЧ находятся около 1500 жалоб против России, поданных правозащитным центром "Мемориал".



Это не первый иск о ликвидации "Мемориала." Первый такой иск поступил в Верховный суд в сентябре 2014 года. Тогда иск касался еще одного члена "Международного Мемориала" - общероссийского общества "Мемориал", которое возглавлял правозащитник и советский диссидент Сергей Ковалев. Этот иск вызвал большой общественный резонанс - в поддержку выступили зарубежные и российские ученые и политики, общественные деятели, лица, пользующиеся авторитетом в обществе, и Верховный суд отказался его ликвидировать. В 2015 году минюст обвинил правозащитный центр "Мемориал" в подрыве конституционного строя. Главное управление минюста заявило, что в публикациях с критикой действий России против Украины и приговора фигурантам "болотного дела" члены ПЦ "Мемориал" "подрывали основы конституционного строя РФ, призывая к свержению действующей власти и смене политического режима в стране. В поддержку "Мемориала" тогда выступили более 100 общественных и культурных деятелей, благодаря этому последствий для "Мемориала" тогда не наступило.



Вместе с этим, сотрудники "Мемориала" постоянно подвергались, и по сей день подвергаются, преследованиям и гонениям. 15 июля 2009 года была убита российская правозащитница, журналистка, сотрудница представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, Наталья Эстеми́рова. В 2007 году в Ингушетии были похищены глава "Мемориала" Олег Орлов и трое журналистов телеканала РЕН ТВ, прибывшие в Назран для освещения протестных акций против действий силовиков. В 2018 году в Чечне был осуждён глава грозненского отделения ПЦ "Мемориал" Оюба Титиев, по обвинению в хранении наркотиков, которые ему, без сомнения, подбросили силовики. А в 2018 году был подожжен офис правозащитного центра "Мемориал" в Назрани. В 2020 году главу карельского "Мемориала" историка Юрия Дмитриева приговорили к 13 годам колонии строго режима, за якобы действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Совсем недавно, в октябре 2021 года группа людей в масках ворвалась в помещение "Мемориала" в центре Москвы и сорвала закрытый показ фильма о Голодоморе "Гарет Джонс", номинированного на приз "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля. А прибывшая по вызову полиция, в место поимки нападавших, заблокировала офис и пыталась произвести обыск.



Эти примеры показывают, как власть борется практический с последним оплотом защиты прав граждан и справедливости в России. При этом ничего не значит открытие недавно в Москве памятника «Стена скорби» на площади Сахарова на Садовом кольце лично Президентом Путиным, и это, иначе как лицемерие, назвать нельзя. Путин думает, что «Стена скорби» и другие памятники, в отличии от «Мемориала», «молчат», и поэтому не опасны. Что касается «Мемориала», он является памятью не только прошлого, но и сохранит всю правду о бесчеловечном правлении самого Путина, чего он так боится. «Мемориал» является живим символом того, что всякие совершённые злодеяния обязательно становятся явью, и неотъемлемой частью истории.



Ликвидация «Мемориала» нанесёт непоправимей урон репутации нашей страны и будет означать окончательный возврат к советским временам, к «Красной диктатуре». Это будет означать посыл международному содружеству, что Россия окончательно сходит с пути демократического развития и становится в один ряд с диктаторскими странами.



Да, режим может ликвидировать «Мемориал», может установить диктатуру, может продлить своё существование, но всему приходит конец, и конец обязательно настанет и для Путинского режима. Это не подлежит сомнению, и тогда Россия непременно станет частью Европы и займёт своё законное место в цивилизованном обществе, это неизбежно.





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