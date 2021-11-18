

«Грузинская мечта» угрожает ответственностью омбудсмену и врачам из-за заключения по состоянию Саакашвили

18.11.2021 14:34





В правящей партии «Грузинская мечта» назвали фейком заключение группы врачей по состоянию здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, пригрозив привлечь к ответственности медиков и Народного защитника Нино Ломджария, под эгидой которой был собран консилиум. Соответствующее заявление сегодня сделал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Ссылаясь на меры безопасности, власти Грузии отказываются переводить Саакашвили, который голодает уже 49-й день, в гражданскую клинику. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на больницу и попытаться похитить пациента.



«Представьте, что за этим фейком последует продолжение и продолжение – это перевод в гражданскую клинику, и за этим последует тот сценарий, которого мы боимся. В данном случае этот очередной фейк сделает то, что может повлечь за собой прямую ответственность, в том числе омбудсмена и врачей», — заявил Кобахидзе.



По его словам, «консилиум должен был подготовить заключение не по поводу лечения голодовки, а в связи с последующим этапом голодовки». Председатель партии власти считает, что это обстоятельство является «простым подтверждением политической предвзятости» врачей.



16 ноября омбудсмен Грузии сформировала группу медиков с целью ознакомления с состоянием здоровья Саакашвили. Врачи в тот же день посетили тюремную больницу и осмотрели бывшего президента. Медики заявили, что состояние пациента критическое и рекомендовали перевести его в частный госпиталь.



Одновременно аппарат Народного защитника Грузии обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой о включении третьей стороной в рассмотрение иска по принятию временных, обеспечительных мер по делу Михеила Саакашвили. Как пояснила Ломджария, это позволит им предоставить ЕСПЧ дополнительную информацию, в том числе, врачебное заключение.



В последнее время власти Грузии все чаще критикуют омбудсмена Грузии, говоря о предвзятом отношении Нино Ломджария к третьему президенту страны. Несколько дней назад Кобахидзе заявил, что омбудсмен и партия «Единое национальное движение» имеют «одинаковую повестку дня». По его оценке, они безосновательно требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу, «чтобы осуществить радикальные планы».



Парламент Грузии избрал Нино Ломджария Народным защитником на пятилетний срок в ноябре 2017 года. Она была выдвинута на должность парламентским большинством после консультаций с неправительственными организациями.



До этого Ломджария занимала должность заместителя руководителя Службы государственного аудита, а также возглавляла авторитетную НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).



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