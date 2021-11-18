

Дмитрий Шашкин: Саакашвили скоро выйдет на свободу и снова возглавит Грузию

18.11.2021 14:58





«Саакашвили скоро выйдет на свободу и снова возглавит Грузию», — заявил азербайджанскому онлайн-изданию Caliber.az бывший министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин. Интервью было опубликовано на сайте издания 16 ноября.



«Михеил Саакашвили находится в заложниках у правительства Грузии, у «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили, которые делают все, чтобы убить экс-президента. У Саакашвили наблюдаются тяжелые проблемы со здоровьем, он, как известно, уже более 40 дней проводит голодовку, ему не оказываются адекватные медицинские услуги. При этом, к нему не пускают врачей. Сейчас все зависит от народа Грузии, от того народного протеста, который каждый день проходит в различных городах страны. Люди требуют, как минимум, перевода Саакашвили в гражданскую клинику, и как максимум – его немедленного освобождения», — заявил Шашкин.



По его словам, сегодня рейтинг третьего президента страны составляет 60%.



«К тому же мы выиграли последние выборы, но победа у нас была самым наглым образом украдена «Грузинской мечтой»», — говорит Дмитрий Шашкин в интервью азербайджанскому изданию.



На вопрос, есть ли политическое будущее у Михеила Саакашвили в Грузии, экс-министр обороны отметил, что он абсолютно уверен в том, что есть.



«Я абсолютно уверен, что есть. Я абсолютно уверен в том, что Михеил Саакашвили скоро выйдет на свободу и вновь возглавит Грузию. Равному ему политического деятеля в Грузии нет и не будет еще несколько десятилетий», — заявил Шашкин.





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