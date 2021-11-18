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Нурсултан Назарбаев встретился с Нино Бурджанадзе
18.11.2021 15:49
Первый Президент Казахстана, действующий председатель Совета безопасности и член Конституционного совета страны Нурсултан Назарбаев встретился с председателем грузинской оппозиционной партии «Единая Грузия –Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Как сообщается на сайте экс-президента Казахстана, в ходе встречи Назарбаев и Бурджанадзе подробно обсудили региональную повестку дня и дальнейшие перспективы укрепления международной безопасности.
Они также обменялись мнениями касательно идей и предложений, озвученных в ходе заседания «Астана клуба» – именно для участия в этом мероприятии Бурджанадзе прибыла в Казахстан.
Нино Бурджанадзе была спикером парламента Грузии в 2001-2008 годах, дважды исполняла обязанности президента страны. С 2008 года возглавляет оппозиционную партию «Единая Грузия –Демократическое движение».
Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана в 1990-2019 годах. Сейчас он является главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».
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