

В Грузии хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 850 детей в возрасте 12-15 лет

18.11.2021 17:10





В Грузии 850 подростков в возрасте от 12 до 15 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сегодня сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



С 11 октября в Грузии разрешили использовать препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации несовершеннолетних с хроническими заболеваниями, а с 10 ноября – всех детей в возрасте от 12 лет до 15 лет. Самостоятельно дети не могут принять решение о вакцинации, необходимо согласие законных представителей.



К настоящему времени полностью вакцинированы 60 детей младше 16 лет. Еще около 10-11 тысяч вакцинированных – это подростки 16-17 лет. В Грузии прививки в этой возрастной группе поводят с конца июля текущего года.



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.



По состоянию на 18 ноября в Грузии провели 2 074 270 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 973 796 человек, что составляет 34,1% взрослого населения страны.



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