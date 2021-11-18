

В Службе государственного инспектора начались опросы в целях расследования по факту возможного бесчеловечного обращения в отношении Михаила Саакашвили

18.11.2021 17:16





Служба государственного инспектора начала опросы в целях расследования по факту возможного бесчеловечного обращения в отношении третьего президента Михеила Саакашвили. В министерстве ждут врача Зураба Пагава, который участвовал в консилиуме, созданном Министерством юстиции для мониторинга состояния здоровья Михеила Саакашвили.



На вопросы следователей Службы государственного инспектора сейчас отвечает сотрудник Глданской тюрьмы.



Следствию уже дал ответы сотрудник руставской «зоны». По его словам, он работает в «зоне», а не в тюрьме. Исходя из этого, он не имел к Михеилу Саакашвили никакого касательства, в том числе во время его перевода из Руставской тюрьмы в клинику Глданской тюрьмы. По словам сотрудника, его вызвали по ошибке и он пришел в Службу государственного инспектора, чтобы выяснить, почему его вызвали по данному делу.



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