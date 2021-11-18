

Оппозиция требует немедленного назначения первого заседания сакребуло нового созыва в Батуми

18.11.2021 17:26





Представители «Национального движения», «Лело», «Дроа», «Гирчи-Больше свободы» и «Единая Грузия» выступили с совместным заявлением у окружной избирательной комиссии Батуми.



Оппозиция утверждает, что «Грузинская мечта» намеренно откладывает назначение первого заседания, чтобы старое сакребуло могло как можно скорее передать муниципальную собственность правительству Аджарии на внеочередных заседаниях, а также принимать решения для компаний, близких к правящей команде.



Кроме того оппозиция заявляет, что старое сакребуло планирует утвердить бюджет и на следующий год, потому что правящая команда не имеет большинства во вновь созванном сакребуло.



По мнению оппозиции, юридически старый сакребуло может утвердить бюджет на следующий год, но, по их мнению, это морально неоправданно.



«Старое сакребуло попытается утвердить бюджет, потому что в случае трех неудач должно быть назначены не только сакребуло, но и внеочередные выборы мэра. В новом сакребуло это будет с большой долей вероятности. Это то, чего избегает «Грузинская мечта», — заявил член «Национального движения» Нодар Думбадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





