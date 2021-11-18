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Члены ЕНД провели в Шекветили митинг


18.11.2021   17:43


В Шекветили члены Гурийского отделения «Национального движения» провели митинг возле Дендрологического парка с требованием перевода третьего президента Грузии в гражданскую клинику.

Они заявили, что Михеил Саакашвили - незаконный заключенный. Поскольку Бидзина Иванишвили много времени проводит в Шекветили, они решили, что смогут донести до него свои требования.

Демонстранты также пытались оставить на асфальте граффити с текстами протеста, но правоохранители не разрешили им это сделать, что вызвало возмущение митингующих.

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