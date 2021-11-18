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В Грузии пенсионеры стали активнее вакцинироваться от ковида
18.11.2021 17:53
По информации Министерства здравоохранения Грузии, темпы вакцинации от ковида среди граждан старше 60 лет заметно выросли после задействования поощрительной акции, в рамках которой пенсионеры получают 200 лари при прививке первой дозой.
По заявлению ведомства, особую активность пенсионеры проявляют в регионах. В частности, в регионе Шида Картли активность выросла на 697%, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 586%.
Всего с 8 ноября в Грузии вакцинировались 19 290 граждан старше 60 лет, что на 332% больше, чем в октябре.
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