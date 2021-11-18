

Преподаватели Университета Грузии провели акцию в поддержку Саакашвили

18.11.2021 18:28





Преподаватели «Университета Грузии» (University of Georgia) провели акцию в поддержку экс-прездента Михеила Саакашвили и его семьи.



Участники акции заявили, что выражают солидарность основательнице университета Гиули Аласания (мать Саакашвили) и протестуют против нахождения Саакашвили в глданской тюремной больнице. Преподаватели требуют перевести его в гражданскую многопрофильную клинку.



Напомним, что Михеил Саакашвили голодает уже 49-ый день. Он готов прекратить голодовку в случае перевода в гражданскую клинику, но правительство Грузии отказывается удовлетворить это требование.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





