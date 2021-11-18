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Преподаватели Университета Грузии провели акцию в поддержку Саакашвили
18.11.2021 18:28
Преподаватели «Университета Грузии» (University of Georgia) провели акцию в поддержку экс-прездента Михеила Саакашвили и его семьи.
Участники акции заявили, что выражают солидарность основательнице университета Гиули Аласания (мать Саакашвили) и протестуют против нахождения Саакашвили в глданской тюремной больнице. Преподаватели требуют перевести его в гражданскую многопрофильную клинку.
Напомним, что Михеил Саакашвили голодает уже 49-ый день. Он готов прекратить голодовку в случае перевода в гражданскую клинику, но правительство Грузии отказывается удовлетворить это требование.
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