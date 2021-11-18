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Ахвледиани: Мы планируем обеспечить доступ продукции, произведенной в оккупированных регионах, к внешним рынкам
18.11.2021 18:30
Одним из основных приоритетов является развитие торговли между разделенными обществами, которая имеет принципиальное значение для примирения и укрепления доверия, — об этом государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства заявила во время выступления в парламенте в формате «Часа министра».
По словам министра, несмотря на непростой год пандемии, уникальный финансовый механизм «Фонд мира» был создан и полностью функционирует, в результате двух грантовых конкурсов было получено более 100 квалифицированных заявок из Абхазии и Цхинвальского региона, из которых до 50 бизнес-проектов было профинансировано и успешно реализовано.
«С точки зрения поощрения торговли, прогресс, достигнутый в рамках этого механизма, подтверждает важность мирных инициатив. Я также хотела бы поблагодарить правительства США, Германии, Великобритании и Швейцарии за их техническую и финансовую поддержку Фонда.
Учитывая растущий интерес, в ближайшие годы мы планируем развивать процесс содействия торговле и обеспечивать доступ на зарубежные рынки для продукции, произведенной в оккупированных регионах, используя превосходные экспортные возможности Грузии, в том числе в рамках DCFTA», — заявила Теа Ахвледиани.
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