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У глданской тюрьмы собрались сторонники Михаила Саакашвили


18.11.2021   19:58


У 18-го учреждения в Глдани собрались сторонники и политики «Единого национального движения».

На территории мобилизованы правоохранители, на месте находятся сотрудники как уголовной, так и патрульной полиции, а также пенитенциарной службы.

Они призывают собравшихся около учреждения освободить проезжую часть.

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