

У глданской тюрьмы собрались сторонники Михаила Саакашвили

18.11.2021 19:58





У 18-го учреждения в Глдани собрались сторонники и политики «Единого национального движения».



На территории мобилизованы правоохранители, на месте находятся сотрудники как уголовной, так и патрульной полиции, а также пенитенциарной службы.



Они призывают собравшихся около учреждения освободить проезжую часть.



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