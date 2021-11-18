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У глданской тюрьмы собрались сторонники Михаила Саакашвили
18.11.2021 19:58
У 18-го учреждения в Глдани собрались сторонники и политики «Единого национального движения».
На территории мобилизованы правоохранители, на месте находятся сотрудники как уголовной, так и патрульной полиции, а также пенитенциарной службы.
Они призывают собравшихся около учреждения освободить проезжую часть.
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