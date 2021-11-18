

Пенитенциарная служба: Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное

18.11.2021 20:09





По информации Специальной пенитенциарной службы, состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное.



По их же данным, через некоторое время комментарий для СМИ сделает врач-реаниматолог.



По заявлению адвоката бывшего президента Грузии Беки Басилая, Михеил Саакашвили потерял сознание.



Позже адвокат сделал заявление для СМИ и отметил, что у них есть коммуникация с Народным защитником и, согласно информации, предоставленной Пенитенциарной службой, ситуация стабилизировалась.



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