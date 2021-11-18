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Пенитенциарная служба: Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное
18.11.2021 20:09
По информации Специальной пенитенциарной службы, состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное.
По их же данным, через некоторое время комментарий для СМИ сделает врач-реаниматолог.
По заявлению адвоката бывшего президента Грузии Беки Басилая, Михеил Саакашвили потерял сознание.
Позже адвокат сделал заявление для СМИ и отметил, что у них есть коммуникация с Народным защитником и, согласно информации, предоставленной Пенитенциарной службой, ситуация стабилизировалась.
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