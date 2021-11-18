

Председателя «Грузинской мечты» обвинили в атаке на аппарат Народного защитника Грузии и давлении на врачей

18.11.2021 20:13





Аппарат Народного защитника Грузии обвинил председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе в запугивании независимого конституционного органа . Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня.



Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария рекомендовали перевести экс-президента из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья. Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.





«Эта риторика выходит за пределы правовых рамок, представляет собой попытку атаковать и запугать независимый конституционный орган и его экспертов, противоречит национальным и международным обязательствам в области прав человека», — заявляют в аппарате Народного защитника.



В обращении подчеркивается, что Народный защитник Грузии уполномочен приглашать экспертов и специалистов для проведения экспертной деятельности. Одновременно омбудсмен добавляет, что заявление Кобахидзе лишено юридических аргументов.



«Вопреки Парижскому и Венецианскому принципам Народный защитник Грузии сталкивается с препятствиями при выполнении своего мандата, а эксперты могут отказаться от сотрудничества с Народным защитником в будущем», — отмечено в заявлении.



Народный защитник обращается к ООН, Совету Европы, ОБСЕ/БДИПЧ, аккредитованным в Грузии дипломатическим миссиям, а также к Международной ассоциации омбудсменов с призывом изучить данный вопрос и дать ему оценку.



В последнее время власти Грузии все чаще критикуют омбудсмена Грузии, говоря о предвзятом отношении Нино Ломджария к третьему президенту страны. Несколько дней назад Кобахидзе заявил, что омбудсмен и партия «Единое национальное движение» имеют «одинаковую повестку дня». По его оценке, они «безо всяких оснований» требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу, «чтобы осуществить радикальные планы».



Парламент Грузии избрал Нино Ломджария Народным защитником на пятилетний срок в ноябре 2017 года. Она была выдвинута на должность парламентским большинством после консультаций с неправительственными организациями.



До этого Ломджария занимала должность заместителя руководителя Службы государственного аудита, а также возглавляла авторитетную НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).



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