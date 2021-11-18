

Реаниматолог: Был эпизод синкопы

18.11.2021 20:17





По информации реаниматолога, состояние третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в результате небольших реанимационных мероприятий стабильное.



Как сообщила врач СМИ возле тюрьмы в Глдани, сегодня она должна была осмотреть пациента, и случайно произошел данный случай.



Как заявляет реаниматолог, был эпизод потери сознания, и сейчас пациент в абсолютно стабильном состоянии.



По ее словам, оксигенация, дыхание и другие параметры в норме.



«Гемодинамика, показатели оксигенации, параметры дыхания в пределах нормы. Был эпизод синкопы, я пришла сегодня, чтобы осмотреть пациента, пришла навестить, и это произошло. В результате небольших реанимационных мероприятий его состояние стабильно», - сказала она.



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