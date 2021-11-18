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Ника Мелия призвал сторонников одеться потеплее и прийти завтра на площадь Республики


18.11.2021   21:12


По словам председателя «Национального движения» Ники Мелия, запланированная на завтра манифестация-шествие на трех локациях отменяется.

По словам Ники Мелия, «Национальное движение» проведет акцию на площади Республики завтра в 15:00.

Ника Мелия призвал граждан принять участие в акции протеста.

«Завтра все те, кто верит, что голодовка — это голодовка, а не диета, все те, кто верит, что российские спецслужбы замешаны во всем от начала до конца, кто верит, что третьего президента страны не должны убивать, кто верит, что свобода и достоинство страны находятся в серьезной опасности, ждем вас на площади Республики в три часа дня», — заявил Ника Мелия.

Ника Мелия в очередной раз обратился к гражданам с просьбой отложить все дела и прийти на акцию.

«Оденьтесь потеплее и приходите завтра на площадь Республики», — заявил председатель ЕНД.

В то же время он призвал власть в ближайшие часы перевести Михеила Саакашвили в гражданскую больницу.

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