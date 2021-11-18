|
|
|
Ника Мелия призвал сторонников одеться потеплее и прийти завтра на площадь Республики
18.11.2021 21:12
По словам председателя «Национального движения» Ники Мелия, запланированная на завтра манифестация-шествие на трех локациях отменяется.
По словам Ники Мелия, «Национальное движение» проведет акцию на площади Республики завтра в 15:00.
Ника Мелия призвал граждан принять участие в акции протеста.
«Завтра все те, кто верит, что голодовка — это голодовка, а не диета, все те, кто верит, что российские спецслужбы замешаны во всем от начала до конца, кто верит, что третьего президента страны не должны убивать, кто верит, что свобода и достоинство страны находятся в серьезной опасности, ждем вас на площади Республики в три часа дня», — заявил Ника Мелия.
Ника Мелия в очередной раз обратился к гражданам с просьбой отложить все дела и прийти на акцию.
«Оденьтесь потеплее и приходите завтра на площадь Республики», — заявил председатель ЕНД.
В то же время он призвал власть в ближайшие часы перевести Михеила Саакашвили в гражданскую больницу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна