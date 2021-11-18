

Ника Мелия призвал сторонников одеться потеплее и прийти завтра на площадь Республики

18.11.2021 21:12





По словам председателя «Национального движения» Ники Мелия, запланированная на завтра манифестация-шествие на трех локациях отменяется.



По словам Ники Мелия, «Национальное движение» проведет акцию на площади Республики завтра в 15:00.



Ника Мелия призвал граждан принять участие в акции протеста.



«Завтра все те, кто верит, что голодовка — это голодовка, а не диета, все те, кто верит, что российские спецслужбы замешаны во всем от начала до конца, кто верит, что третьего президента страны не должны убивать, кто верит, что свобода и достоинство страны находятся в серьезной опасности, ждем вас на площади Республики в три часа дня», — заявил Ника Мелия.



Ника Мелия в очередной раз обратился к гражданам с просьбой отложить все дела и прийти на акцию.



«Оденьтесь потеплее и приходите завтра на площадь Республики», — заявил председатель ЕНД.



В то же время он призвал власть в ближайшие часы перевести Михеила Саакашвили в гражданскую больницу.





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