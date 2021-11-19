Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ян Келли: В конце концов, переведите его в эту проклятую гражданскую клинику


19.11.2021   01:59


Бывший посол США в Грузии Ян Келли пишет в социальной сети о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

«В конце концов, переведите его в эту проклятую гражданскую клинику. Саакашвили сказал, что прекратит голодовку, если вы его переведете туда. Если вы беспокоитесь о беспорядках, поставьте забор по периметру. Просто действуйте ответственно и сделайте это», - написал Ян Келли в Twitter.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна