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Ян Келли: В конце концов, переведите его в эту проклятую гражданскую клинику
19.11.2021 01:59
Бывший посол США в Грузии Ян Келли пишет в социальной сети о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
«В конце концов, переведите его в эту проклятую гражданскую клинику. Саакашвили сказал, что прекратит голодовку, если вы его переведете туда. Если вы беспокоитесь о беспорядках, поставьте забор по периметру. Просто действуйте ответственно и сделайте это», - написал Ян Келли в Twitter.
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