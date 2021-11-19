

Ян Келли: В конце концов, переведите его в эту проклятую гражданскую клинику

19.11.2021 01:59





Бывший посол США в Грузии Ян Келли пишет в социальной сети о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.



«В конце концов, переведите его в эту проклятую гражданскую клинику. Саакашвили сказал, что прекратит голодовку, если вы его переведете туда. Если вы беспокоитесь о беспорядках, поставьте забор по периметру. Просто действуйте ответственно и сделайте это», - написал Ян Келли в Twitter.



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