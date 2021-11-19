

Сегодня «Национальное движение» проведет акцию на площади Республики

19.11.2021 10:17





Сегодня, в 15:00, на площади Республики в Тбилиси пройдет акция организованная «Единым национальным движением».



Сегодня протестные акции должны были пройти в разных локациях, однако после ухудшения состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, партия изменила решение, отменила шествия и назвала местом проведения акции площадь Республики.



«Мы отменяем запланированную на 19 ноября манифестацию-шествие и всех, кто верит, что голодовка – это голодовка, а не диета, кто верит, что во всем этом от начала и до конца замешаны российские спецслужбы, кто верит, что третьего президента страны не должны убивать, ждем вас в 3 часа на площади Республики», - заявил Мелия.



Напомним, что вчера Михеил Саакашвили потерял сознание. Его состояние здоровья стабилизировалось после вмешательств реаниматолога. Сейчас он находится в реанимации.



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