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Госдеп США призвал власти Грузии прислушаться к рекомендации омбудсмена относительно лечения Саакашвили
19.11.2021 10:18
Госдепартамент США призывает правительство Грузии прислушаться к рекомендации омбудсмена, относительно лечения находящегося в тюрьме экс-президента страны Михеила Саакашвили, а также обеспечить его присутствие на судебных заседаниях.
«Мы внимательно следим за тем, как обращаются с бывшим президентом Михеилом Саакашвили с момента его ареста 1 октября. Мы даем высокую оценку работе Народного защитника Грузии по обеспечению надзора, формированию независимой группы медиков для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили и оценки медицинских средств в тюремной больнице».
Мы настоятельно призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям Народного защитника относительно надлежащего лечения. Мы также настоятельно призываем правительство Грузии обеспечить для Саакашвили возможность посещать все судебные слушания по текущим уголовным делам в соответствии с международным правом», — указано в заявлении Госдепартамента.
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