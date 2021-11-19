

Николоз Кипшидзе: Мы не можем исследовать головной мозг, в Глданской тюрьме нет МРТ

19.11.2021 10:20

Новости-Грузия



В больнице Глданской тюрьмы нет аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) и провести исследования головного мозга экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении невозможно. Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, осмотревший пациента в тюремном госпитале.



На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.



«Состояние тяжелое, очень тяжелое. Сейчас, например, здесь у нас был невролог, который допустил очень неприятный диагноз, который, по моему мнению, заслуживает очень большого внимания. Миша Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную больницу, где есть аппарат высокого уровня, который позволяет изучить состояние его головного мозга», — сказал Кипшидзе.



Он подчеркнул, что данные исследования являются приоритетными и безотлагательными.



«В эти минуты важнее всего сделать МРТ. Здесь нет аппарата МРТ, они есть всего в нескольких клиниках Тбилиси. Местные врачи предложили нам сделать компьютерную томографию, но мы отказались… Так что мы не можем сделать диагностику состояния головного мозга», — добавил врач.



17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Сегодня члены консилиума указали, что их прогноз оправдывается.



В тюремном госпитале сегодня побывали члены правящей партии «Грузинская мечта», в том числе те, которые возглавляют профильные комитеты парламента. Экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко допустил, что Саакашвили переведут в гражданскую больницу, если врачи разных профилей дадут соответствующую рекомендацию.



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