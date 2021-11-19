

Врач: Минздрав будет работать над переводом Саакашвили в многопрофильную клинику

19.11.2021 10:24





Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе разделяет мнение врачей о необходимости перевода экс-президента страны Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику. Об этом заявил врач-реаниматолог Георгий Григолия - представитель консилиума, созданного при омбудсмене Грузии для оценки состояния Саакашвили, передает агентство «Новости-Грузия».



«Министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы произошел перевод Саакашвили. Позиция Тикарадзе основана на том, что она врач, а не политический деятель. Она согласилась со всеми аргументами и, вероятно, попытается что-то сделать. То есть она согласилась, что в том учреждении нецелесообразно лечить такого тяжелого больного и будет лучше перевести его в полипрофильную клинику. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление, что госпожа Екатерина и ее заместитель гораздо ближе к позиции врачей, чем к политическим руководителям», - сказал Григолия.



Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.



Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.



До сих пор власти отказывались госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.



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