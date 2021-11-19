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Елена Хоштария: Я прекращаю прием лекарств
19.11.2021 10:27
Лидер политической партии «Дроа» Елена Хоштария, которая объявила голодовку с требованием отправить Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, заявила, что больше не будет принимать медикаменты.
«Прошлой ночью я ждал решения после стольких рекомендаций врачей и паники. Но в то время, когда в голове Саакашвили происходят опасные процессы не проводится даже обследование.
Времени уже нет, может даже уже поздно.
Поэтому я решила не принимать медикаментозное лечение против критических показателей во время голодовки», - написала в соцсети Елена Хоштария.
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