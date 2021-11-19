

СМИ: США и ЕС должны призвать правительство Грузии перевести Саакашвили в гражданскую клинику

19.11.2021 11:17





США и ЕС должны незамедлительно призвать правительство Грузии перевести Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, - говорится в статье, опубликованной изданием Washington Examiner.



Издание пишет, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили после 48 дней голодовки находится в критическом состоянии, а власти Грузии до сих пор отказываются переводить его в гражданскую клинику.



«Если он умрет, это может предвещать отступление Грузии назад к авторитаризму и кронизму.



«Администрация Байдена в этой ситуации молчит. Как видно, она опасается, что в случае более жесткого осуждения обращения с Саакашвили Тбилиси может более склониться к пророссийской позиции. Но это ошибка. Грузины ждут от США лидерства, а подход правительства Грузии ясен: вместо серьезной западной вовлеченности оно отдает предпочтение российскому кронизму. Иванишвили не уважает верховенство закона. Грузины нуждаются в моральном лидерстве и поддержке США, и они заслуживают их», - отмечается в статье.



Автор пишет, что Запад должен призвать правительство Грузии перевести Саакашвили в гражданскую клинику.



«Соединенные Штаты Америки и Евросоюз должны незамедлительно призвать правительство Грузии перевести Михеила Саакашвили в гражданскую клинику. В противном случае Иванишвили решит, что можно проводить чистку среди своих политических оппонентов без реакции Запада на это. Иначе все очень быстро ухудшится», - отмечается в статье.









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