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Нападки на омбудсмена Грузии неприемлемы – Amnesty International
19.11.2021 12:35
Власти должны уважать работу Омбудсмена и правозащитных учреждений и принимать во внимание их рекомендации – об этом говорится в заявлении влиятельной международной неправительственной организации Amnesty International.
Нападения на омбудсмена Грузии, который защищает права человека, неприемлемы. А правительство должно не препятствовать, а уважать работу правозащитных институтов и их рекомендации, приоритетом должна стать защита жизни и здоровья человека, это в реальности должно быть осуществлено», - говорится в заявлении.
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