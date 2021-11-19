

Нападки на омбудсмена Грузии неприемлемы – Amnesty International

19.11.2021 12:35





Власти должны уважать работу Омбудсмена и правозащитных учреждений и принимать во внимание их рекомендации – об этом говорится в заявлении влиятельной международной неправительственной организации Amnesty International.



Нападения на омбудсмена Грузии, который защищает права человека, неприемлемы. А правительство должно не препятствовать, а уважать работу правозащитных институтов и их рекомендации, приоритетом должна стать защита жизни и здоровья человека, это в реальности должно быть осуществлено», - говорится в заявлении.



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