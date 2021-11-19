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Паата Бурчуладзе: Со мной всё хорошо, нервничаю за Мишу, а также за Элене Хоштария


19.11.2021   13:09


Чувствую себя хорошо, со мной всё хорошо, нервничаю за Мишу, а также за Элене Хоштария, которой очень плохо, - заявил «IPN» оперный певец Паата Бурчуладзе.

По его словам, он не собирается прекращать голодовку до тех пор, пока экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не переведут в многопрофильную клинику.

«Я чувствую себя хорошо. У меня нет чувства голода. Голодовку не прекращу до тех пор, пока Михеила Саакашвили не переведут в многопрофильную клинику. Моя главная цель заключается в том, чтобы жизнь Миши была защищена. Как только его переведут в надлежащую клинику, и я буду убежден, что о его жизни позаботятся, в ту же минуту прекращу голодовку», - заявил Бурчуладзе.

Всемирно известный бас Паата Бурчуладзе голодает 4-й день. Цель голодовки оперного певца – привлечение внимания и перевод Михеила Саакашвили в мультифункциональную гражданскую клинику.

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