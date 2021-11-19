

Омбудсмен Украины призывает отправить Саакашвили в третью страну для прохождения курса реабилитации

19.11.2021 13:38





Омбудсмен Украины призывает власти Грузии перевести экс-президента страны Михеила Саакашвили в больницу, где существуют возможности для предоставления экстренных реанимационных мероприятий, а курс его реабилитации после голодовки обеспечить в клинике третьей страны. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила сегодня на пресс-конференции



«Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии», — сказала Денисова.



Она также призвала международное сообщество поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до окончания его реабилитации после голодовки. Одновременно Денисова считает, что для такой реабилитации Саакашвили необходимо перевести в медицинское учреждение в третьей стране, которое «имеет ресурсы и опыт выведения из длительного голодания и возобновления функций организма».



15 ноября Денисова прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили в больнице Глданской тюрьмы, куда он был переден из колонии города Рустави на 39-й день голодовки. Посольство Украины в Грузии направило запрос в министерство юстиции Грузии относительно предоставления разрешения на посещение Саакашвили 16 ноября, однако Денисовой отказали.



На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.



За день до этого, 17 ноября, группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина.



Сегодня члены консилиума указали, что их прогноз оправдывается, снова заявив о необходимости неотложного перевода пациента в многопрофильную клинику.



Экс-министр здравоохранения Грузии, депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко допустил, что Саакашвили переведут в гражданскую больницу, если врачи разных профилей дадут соответствующую рекомендацию.



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