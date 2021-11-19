

Введение ковид-паспортов ускорило процесс вакцинации

19.11.2021 14:16





По словам главы Совета иммунизации Грузии Иване Чхаидзе, последнее время вакцинация населения против коронавируса активизировалась, и главной причиной этого является инициатива введения ковид-паспортов, без которых доступ невакцинированных граждан в места общественного скопления будет запрещен.



«Задействование с 1 декабря системы «зеленых паспортов» значительно увеличило число граждан, которые хотят вакцинироваться. Хотя конечно, все относительно – сейчас в день прививаются 8-9 тыс. человек, и это большой прогресс по сравнению с предыдущим периодом, когда этот показатель достигал 2-3 тыс., но это все еще меньше, чем августе-сентябре, когда в день вакцинировались 20-25 тыс. человек» - заявил он.



По его словам, нынешний масштаб вакцинации в любом случае не соответствует взятому государством курсу на достижения 60%-ной вакцинации к концу года.



За последние 24 часа в Грузии вакцинировались 7 099 человек.



К настоящему времени за время пандемии, с конца февраля 2020 года по нынешний день, коронавирусом заразились 804 751 человек, выздоровели 741 470, умерли 11 352 пациента.



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