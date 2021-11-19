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Посол США: «Когда жизнь под угрозой, дебаты ни к чему»
19.11.2021 15:47
Посол США в Грузии Келли Дегнан, говоря о Михеиле Саакашвили, заявила, что когда жизнь человека оказывается под угрозой, ни к чему вести дискуссии и дебаты.
По её словам, рекомендации группы экспертов, которых созвала Народный защитник должны быть выполнены. И она не понимает, почему этого до сих пор не произошло.
«Состояние Саакашвили нас очень беспокоит. Когда жизнь человека находится под угрозой, ни к чему какие-либо дискуссии и дебаты. Ему должна быть дана возможность получить необходимая помощь. Мы доверяем группе медиков Народного защитника. По их оценке, состояние Саакашвили критическое и ему нужно многостороннее медицинское облуживание, чтобы не повторилось то, что случилось.
Он должен получить соответствующее лечение в соответствующем учреждении. Этому вопросу в Вашингтоне оказывают большое внимание. Должны быть выполнены рекомендуемые меры. Непонятно, почему они не приняты», — заявила Дегнан.
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