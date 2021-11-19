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Депутат ГМ о Саакашвили: Если бы это зависело от меня, его уже перевели бы
19.11.2021 15:52
Депутат «Грузинской мечты» Майя Менагаришвили заявила, что Михеила Саакашвили нужно поместить в гражданскую клинику.
По словам члена парламентского большинства, если бы перевод зависел от нее, третий президент уже был бы в другой больнице.
«Думаю, его нужно перевести. Несмотря на то, что, насколько мне известно, о нем очень хорошо заботятся, его надо разместить в гражданской клинике. Когда такое недоверие существует и есть так много сомнений, нужно принимать это во внимание. Если бы все зависело от меня, его отвезли бы уже в Германию. Я точно знаю, что в интересах «Грузинской мечты», чтоб он был здоров», - сказал депутат.
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