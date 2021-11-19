

Депутат ГМ о Саакашвили: Если бы это зависело от меня, его уже перевели бы

19.11.2021 15:52





Депутат «Грузинской мечты» Майя Менагаришвили заявила, что Михеила Саакашвили нужно поместить в гражданскую клинику.



По словам члена парламентского большинства, если бы перевод зависел от нее, третий президент уже был бы в другой больнице.



«Думаю, его нужно перевести. Несмотря на то, что, насколько мне известно, о нем очень хорошо заботятся, его надо разместить в гражданской клинике. Когда такое недоверие существует и есть так много сомнений, нужно принимать это во внимание. Если бы все зависело от меня, его отвезли бы уже в Германию. Я точно знаю, что в интересах «Грузинской мечты», чтоб он был здоров», - сказал депутат.



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