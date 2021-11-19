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Анна Фотыга: ЕС должен быть вовлечен в дело Саакашвили


19.11.2021   15:56


Депутат Европарламента Анна Фотыга считает, что ЕС должен быть вовлечен в дело заключенного Михеила Саакашвили.

«Евросоюз должен быть вовлечен в дело заключенного Михеила Саакашвили. Врачи в Тбилиси в среду охарактеризовали состояние экс-президента как критическое», - написала Фотыга в Twitter.

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