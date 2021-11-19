

В Тбилиси проходит очередное протестное шествие «Нацдвижения»

19.11.2021 16:31





В Тбилиси с площади Первой республики началось шествие «Национального движения» в поддержку экс-президента Михеила Саакашвили.



Накануне председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что протестующие соберутся в три часа дня на Площади Республики, где состоится совместный протестный митинг оппозиции и будет объявлен план дальнейших действий. «Нужны полная мобилизация и полное единство», — сказал Мелия и добавив, что планирующим прийти на митинг понадобится теплая одежда.



Напомним, что Саакашвили голодает уже 50-ый день. Вчера, 18 ноября стало известно, что в связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили был переведен в реанимационное отделение тюремной больницы. Саакашвили заявлял, что прекратит голодовку в случае перевода в гражданскую больницу.



Сегодня власти Грузии заявили, что экс-президенту предлагается перевод в Военный госпиталь Министерства обороны Грузии имени Гиоргия Абрамишвили, который расположен в городе Гори.



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