

Удумашвили: Саакашвили приехал в Грузию бороться за свободу страны

19.11.2021 17:04





«Михеил Саакашвили приехал в Грузию не для того, чтобы быть в клинике, он приехал бороться за свободу страны», — заявил член «Единого национального движения» Заал Удумашвили.



По его словам, сейчас самое главное — защитить здоровье и жизнь Михеила Саакашвили и перевести его в клинику, где ему будут оказаны полноценные медицинские услуги.



«Что касается борьбы, естественно, она будет продолжаться. Михеил Саакашвили приехал в Грузию не для того, чтобы быть в клинике, он приехал бороться за свободу страны, вместе с ним мы все будем бороться за свободу Грузии», — сказал Заал Удумашвили.



Вместе с тем, Заал Удумашвили прокомментировал состоявшийся сегодня брифинг министра юстиции Рати Брегадзе, на котором он сделал предложение о переводе Саакашвили в Горийский военный госпиталь.



«Власть была вынуждена принять это решение. Думаю, теперь никто не сомневается, что власть приняла решение о переводе Михеила Саакашвили добровольно. Они поняли, что уже находятся на грани критической ситуации, мы вынудили их это сделать, вынудила борьба Михеила Саакашвили, а также борьба, которая последнее время идет на улицах», — заявил Удумашвили.



Сегодня министр юстиции Рати Брегадзе заявил на брифинге, что власть предлагает перевести Михеила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили.





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