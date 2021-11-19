

Мелия призвал сторонников не расходиться до перевода Саакашвили в военный госпиталь

19.11.2021 17:08





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обратился к собравшимся на проспекте Руставели гражданам и заявив, что акция протеста не завершится до тех пор, пока Михеил Саакашвили не будет переведен в военный госпиталь в Гори.



По словам Мелия, член «Национального движения» Эка Херхеулидзе беседует с Саакашвили и после их встречи станет известна позиция экс-президента.



По заявлению политика, власти Грузии пошли на уступки из-за нарастающего давления со стороны международной общественности, а также перманентных акций протеста проводимых в Грузии.



Он также рассказал, что правительство знало о планах оппозиции на сегодняшний день, которые подразумевали очень острую, но ненасильственную форму протеста. По его утверждению, такой формы протеста Грузия за «последние 33 года не знала».



«Теперь нужно дождаться наших друзей, которые вошли в [палату] к Михеилу Саакашвили, и дождаться его ответа. Уверен, его позиция будет правильной. Он сам в первую очередь знает, что его жизнь важна. Далее, пока он физически не будет переведен в больницу, мы не должны расходиться», — сказал Мелия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





