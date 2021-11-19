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Народный защитник Грузии считает, что Саакашвили должен прекратить голодовку


19.11.2021   17:37


Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвил должен прекратить голодовку, «поскольку, по словам врачей, ее продолжение на данном этапе с большой долей вероятности повлечет летальный исход».

«Теперь решение за ЕСПЧ, который должен оценить, предложило ли государство безопасную среду и высококвалифицированную медицинскую помощь пациенту, который согласился с призывом суда о прекращении голодовки», — пишет она.

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