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Народный защитник Грузии считает, что Саакашвили должен прекратить голодовку
19.11.2021 17:37
Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвил должен прекратить голодовку, «поскольку, по словам врачей, ее продолжение на данном этапе с большой долей вероятности повлечет летальный исход».
«Теперь решение за ЕСПЧ, который должен оценить, предложило ли государство безопасную среду и высококвалифицированную медицинскую помощь пациенту, который согласился с призывом суда о прекращении голодовки», — пишет она.
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