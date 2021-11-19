

Глава парламентского комитета недовольна «дезинформацией в иностранной прессе» публикуемой о Грузии

19.11.2021 17:43





Член парламентского большинства и председатель Комитета по культуре, Элисо Болквадзе, считает, что «дезинформация» в международных СМИ наносит ущерб имиджу Грузии, и что следует создать барьеры препятствующие этому процессу.



Болквадзе обратилась к министру иностранных дел Давиду Залкалиани, который выступал в парламенте в формате «министерского часа», с вопросом как он представляет себе решение вышеупомянутой проблемы.



«Вы, наверное, хорошо знаете, что международная пресса за рубежом очень сильно бьет по имиджу Грузии, и это особенно верно во Франции, в престижных журналах, таких как «Le Figaro», «Le Monde», «L’Express», и которые читают миллионы людей каждый день.



Меня очень интересует, существует ли барьеры или нет? Может нам их создать? Что бы решить этот вопрос, что бы не шла дезинформация, и что бы из Грузии подавалась информация приближенную к реальности. Я, Элисо Болквадзе, как председатель комитета, думаю, что это может быть решено в будущем, и Комитет по культуре готов подключиться к этой работе, если вы заинтересованы», — сказала Элисо Болквадзе.





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