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Екатерину Тикарадзе ждут в Горийском госпитале
19.11.2021 17:47
Михеил Саакашвили будет переведен сегодня в Горийский военный госпиталь, если он примет предложение министра юстиции.
Согласно распространенной информации, Екатерину Тикарадзе ждут в больнице сегодня в 18:00.
Для справки, министр юстиции Рати Брегадзе предложил перевести голодающего Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь.
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