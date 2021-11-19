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Екатерину Тикарадзе ждут в Горийском госпитале


19.11.2021   17:47


Михеил Саакашвили будет переведен сегодня в Горийский военный госпиталь, если он примет предложение министра юстиции.

Согласно распространенной информации, Екатерину Тикарадзе ждут в больнице сегодня в 18:00.

Для справки, министр юстиции Рати Брегадзе предложил перевести голодающего Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь.

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