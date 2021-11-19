

Анзор Мелия: В военном госпитале есть условия для Саакашвили

19.11.2021 18:51





Врач Анзор Мелия заявил, что в военном госпитале Гори есть все условия для лечения Михеила Саакашвили. Он призывает экс-президента согласиться на перевод в данное учреждение.Он также призвал Народного защитника и консилиум врачей собранный под ее эгидой наблюдать за состоянием Саакашвили.



«Не знаю, какая сейчас обстановка в военном госпитале, но приложив даже половину усилий по сравнению с теми, что были приложены в тюремной больнице, у военного госпиталя будет потенциал, чтобы быть одним из лучших», — заявил Мелия.



Мелия советует Саакашвили прекратить голодовку и предупреждает, что после прекращения голодовки управлять его состоянием будет сложно, поскольку надо будет с точностью в минуты давать ему витамины, жидкость и так далее. Он рекомендует правительству пригласить иностранных специалистов для того, что бы следить за состоянием экс-президента.



Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Мелия повторил, что «Саакашвили обязательно должен согласиться [на перевод в военный госпиталь]».





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