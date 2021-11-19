

Депутаты сакребуло Рустави прекратили голодовку

19.11.2021 18:54





Депутаты сакребуло Рустави от «Национального движения» после пятидневного протеста прекратили голодовку.



Решение было принято после того, как министр юстиции предложил перевести Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь.



«Протест принес результаты и власть была вынуждена перевести Михеила Саакашвили в Горийский госпиталь. На данном этапе мы считаем целесообразным прекратить эту форму протеста и продолжить борьбу до окончательной победы.



Мы знаем позицию Михеила Саакашвили, необходимо решить технические вопросы, по нашей информации, он будет переведен в Горийский госпиталь сегодня», - заявил депутат сакребуло Важа Моргошия.



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