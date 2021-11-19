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Карл Харцель: Важно сфокусироваться на состоянии здоровья
19.11.2021 18:55
«То, что мы увидели за последние 24 часа, является еще одним напоминанием о том, что важно сфокусироваться на состоянии здоровья, что является причиной беспокойства ЕС», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
«Как вы знаете, я полагаюсь на очень важных акторов, которые будут следить за делом Михеила Саакашвили. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Евросоюз решительно поддерживает деятельность Народного защитника, в том числе его роль в наблюдении за делом Михеила Саакашвили и защите его прав. Это также касается необходимости объективного медицинского совета для правильной оценки состояния его здоровья, а также необходимости выполнения рекомендаций. То, что мы увидели за последние 24 часа, является еще одним напоминанием о том, что важно сфокусироваться на состоянии здоровья, что является причиной беспокойства ЕС. Когда дело касается нынешней ситуации, я считаю, что пора перейти от тупика и дебатов к соответствующим действиям для разрешения ситуации на основе национальных и международных прав и обязательств», - заявил Харцель.
Для справки, министр юстиции Рати Брегадзе предлагает перевести голодающего Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь.
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