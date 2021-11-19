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Элене Хоштария госпитализируют


19.11.2021   18:55


Лидер «Дроа» Элене Хоштария, решившая прекратить голодовку после заявления министра юстиции, в настоящее время переводят из парламента в клинику.

Несколько минут назад к зданию парламента приехала скорая помощь.

Лидер «Дроа» продолжит лечение после 17-дневной голодовки в «Нью-Хоспиталс».

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