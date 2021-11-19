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Екатерина Тикарадзе находится в Горийском военном госпитале
19.11.2021 18:57
Министр здравоохранения прибыла в Горийский военный госпиталь. Екатерина Тикарадзе, предположительно, встретится с медперсоналом и лично ознакомится с ситуацией на месте.
Подготовка в Горийском военном госпитале началась после того, как стало известно, что власти предлагают Михеилу Саакашвили лечение в данном учреждении после 50-дневной голодовки.
Для справки, министр юстиции Рати Брегадзе предлагает перевести голодающего Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь.
Ответ осужденного экс-президента относительно его перевода в Горийский военный госпиталь пока неизвестен.
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