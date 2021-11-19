Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Екатерина Тикарадзе находится в Горийском военном госпитале


19.11.2021   18:57


Министр здравоохранения прибыла в Горийский военный госпиталь. Екатерина Тикарадзе, предположительно, встретится с медперсоналом и лично ознакомится с ситуацией на месте.

Подготовка в Горийском военном госпитале началась после того, как стало известно, что власти предлагают Михеилу Саакашвили лечение в данном учреждении после 50-дневной голодовки.

Для справки, министр юстиции Рати Брегадзе предлагает перевести голодающего Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь.

Ответ осужденного экс-президента относительно его перевода в Горийский военный госпиталь пока неизвестен.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна