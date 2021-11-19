

Джапаридзе: Как только Саакашвили переведут в Горийский военный госпиталь, "Лело" прекратит политический бойкот

19.11.2021 19:00





«Как только Саакашвили переведут в Горийский военный госпиталь, мы,« Лело для Грузии », прекратим политический бойкот», — заявил лидер «Лело» Бадри Джапаридзе.



По его словам, это будет большим шагом к деэскалации.



«Конечно, это будет большой шаг к деэскалации. Причин кризиса в этой стране много, но это будет большой шаг к деэскалации. Есть много вопросов, которые волнуют всех нас, нашу страну, также требующие решения, мы продолжим политическую борьбу за это», — сказал Бадри Джапаридзе.



Сегодня министр юстиции Рати Брегадзе заявил на брифинге, что предлагает перевести Михеила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили Минобороны. По его словам, после завершения лечения Михеил Саакашвили будет переведен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.



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