

Батумский суд оправдал активистку гражданского движения «Сирцхвилиа»

19.11.2021 19:24





Батумский городской суд оправдал активистку оппозиционного гражданского движения «Сирцхвилиа» (Позор), которая была задержана 13 ноября возле здания Службы госбезопасности.



Судья Ирма Тогонидзе оправдала руководетеля батумского офиса «Сирцхвилиа» Тамар Куратишвили, как по статье обвинения «мелкое хулиганство», так и в связи с «неподчинением законному треованию полиции».



«На видеозаписях явно видно, что Тамар Куратишвили призывает других активистов перейти с проезжей части дороги на тротуар и сама направляется туда же. Однако полицейский не дал ей такой возможности, призвал прекратить видеосъемку и задержал. В представленных доказательствах не выявлено ни одного правонарушения», — отметила судья во время вынесения приговора.



Из-за задержания во время акции 13 ноября Тамар Куратишвили провела в изоляторе 48 часов. По данным организации «Сирцхвилиа», она будет настаивать на рассмотрении своей жалобы по поводу задержания, которое считает незаконным.



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