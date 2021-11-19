|
|
|
В Грузии начали начислять надбавки к пенсиям привившимся от коронавируса
19.11.2021 19:25
Новости-Грузия
Гражданам Грузии старше 60 лет, которые сделали первую дозу вакцины от коронавирусура в рамках программы поощрения, сегодня переведут по 200 лари (около 63 долларов) на пенсионные счета в Liberty Bank.
По словам и.о. руководителя Агентства социальных услуг Левана Гогодзе, общий объем выплат составляет более 2 миллионов лари (более 645,8 тысячи долларов).
Разовые денежные выплаты получат все пенсионеры, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Программа стартовала с 8 ноября. Тем, кто еще не получает пенсию, но достиг 60 лет, будет автоматически открыт счет в Liberty Bank.
Получить помощь не смогут лица старше 60 лет, которые ранее сделали первую дозу вакцины или делают третью, «бустерную» дозу.
Те, кто не смогут получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна