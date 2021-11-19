

В Грузии начали начислять надбавки к пенсиям привившимся от коронавируса

19.11.2021 19:25

Новости-Грузия



Гражданам Грузии старше 60 лет, которые сделали первую дозу вакцины от коронавирусура в рамках программы поощрения, сегодня переведут по 200 лари (около 63 долларов) на пенсионные счета в Liberty Bank.



По словам и.о. руководителя Агентства социальных услуг Левана Гогодзе, общий объем выплат составляет более 2 миллионов лари (более 645,8 тысячи долларов).



Разовые денежные выплаты получат все пенсионеры, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Программа стартовала с 8 ноября. Тем, кто еще не получает пенсию, но достиг 60 лет, будет автоматически открыт счет в Liberty Bank.



Получить помощь не смогут лица старше 60 лет, которые ранее сделали первую дозу вакцины или делают третью, «бустерную» дозу.



Те, кто не смогут получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.



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